Трамп одобрил публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил публикацию телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее он заявлял, что готов рассекретить стенограмму разговора с Зеленским.

Заявление он сделал на фоне скандала в США, где СМИ сообщили, что Трамп якобы добивался от украинского лидера сотрудничества в проведении расследования, касающегося предполагаемого соперника на выборах Джо Байдена и его сына. Информацию об этом связали также с угрозой Трампа заблокировать военную помощь Украине.