Трамп заявил о готовности рассекретить стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не грозил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прекращением помощи США Украине при отказе Киева от расследования шагов сына Джо Байдена.

Трамп также отметил, что вообще не оказывал давления на Зеленского в телефонном разговоре, вызвавшем скандал в Вашингтоне, передает ТАСС.

Он также добавил, что Белый дом может рассекретить стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины.

Ранее президент США обвинил сына экс-вице-президента США Джо Байдена в том, что тот принимал средства от Украины и от Китая.

В сентябре СМИ сообщили, что Трамп якобы добивался от украинского лидера сотрудничества в проведении расследования, касающегося Байдена.

До этого сообщалось, что Трамп может заблокировать военную помощь Украине.