Трамп обвинил сына Байдена в связях с Китаем

Американский президент Дональд Трамп обвинил сына экс-вице-президента США Джо Байдена в том, что тот принимал средства от Украины и от Китая.

«То, что сделал Байден, – это позор, то, что сделал его сын – это позор. Его сын брал деньги у Украины, его сын брал много денег у Китая», – сказал Трамп, передает ТАСС.

По мнению Трампа, «то, что сделал Байден, – это неправильно».

В августе стало известно, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с помощником Зеленского расследование дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможные попытки Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.

В сентябре СМИ сообщили, что Трамп якобы добивался от украинского лидера Владимира Зеленского сотрудничества в проведении расследования, касающегося бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

По мнению адвоката Трампа, Джо Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование против украинской газовой компании, связанной с его сыном Хантером.