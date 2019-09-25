Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским «идеальным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократам придется извиняться после того, как они увидят опубликованный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было сказано по телефону с президентом Украины? Они будут должны, потому что это был идеальный звонок – и это застанет их врасплох!» – написал Трамп в Facebook.

Накануне Трамп заявил, что согласился рассекретить стенограмму разговора с Зеленским.

Это заявление он сделал на фоне скандала в США. СМИ утверждают, что Трамп якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Джо Байдена и его сына. Информацию об этом связали также с угрозой Трампа заблокировать военную помощь Украине.

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