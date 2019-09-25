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25 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Начало импичмента Трампа похоронит его врагов

На трибуне ООН Трамп казался подавленным, но начало процедуры импичмента его подбодритФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Конгресс США официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа, обвиняя его в шантаже президента Украины. По мнению самого Трампа, это очередная «охота на ведьм», а в Америке всё хорошо, как никогда, так что эта процедура только сыграет ему на руку. Скорее всего, он прав: демократы попали в ловушку, что грозит им разгромом на выборах, а лично Зеленскому − крушением многих надежд. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...

Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм. Подробности...

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
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              Начало импичмента Трампа похоронит его врагов

              На трибуне ООН Трамп казался подавленным, но начало процедуры импичмента его подбодрит   25 сентября 2019, 10:32
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Конгресс США официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа, обвиняя его в шантаже президента Украины. По мнению самого Трампа, это очередная «охота на ведьм», а в Америке всё хорошо, как никогда, так что эта процедура только сыграет ему на руку. Скорее всего, он прав: демократы попали в ловушку, что грозит им разгромом на выборах, а лично Зеленскому − крушением многих надежд.

              Накануне Дональд Трамп произнес речь с трибуны Генассамблеи ООН. Публика реагировала по-разному. Представитель Венесуэлы демонстративно читала книгу «Боливар - герой, гений и мыслитель вселенского масштаба». Министр торговли США Уилбур Росс спал (надо, впрочем, учитывать, что человеку за 80). Большая часть зала также хранила молчание, крайне редко прерывая президента США как аплодисментами, так и смехом.

              Это важное уточнение. Первую речь Трампа на том же месте сопровождал дружный хохот.

              При этом сам Трамп - обычно живой и неизменно харизматичный выглядел крайне усталым и даже подавленным. Выступление прошло без «огонька», и ничего принципиально нового на нем не прозвучало. О том, что будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, как и об угрозе «призрака социализма» для США Трамп заявлял уже неоднократно.

              В то же время его многочисленные упреки в адрес Венесуэлы, Кубы и Ирана заслуживают внимания. Дело, опять же, не в том, что они чем-то отличаются от традиционной риторики эксцентричного миллиардера. Но в том, что это были именно упреки, а не угрозы. Кажется, после отставки главного вашингтонского «ястреба» - Джона Болтона сценарии с боевыми операциями Трампом более не рассматриваются. Наоборот, он хочет «прекратить политику бесконечных войн» и, надо признать, ни одной войны действительно пока не начал, хотя все его предшественники, начиная с Рейгана, на этой стадии каденции уже с кем-нибудь воевали.

              «США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Некоторые ближайшие друзья Америки некогда были ее злейшими врагами. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Все могут начать войну, но только наиболее смелые способны выбрать мир», - рек Трамп. Вкупе все это выглядит как однозначное приглашение к переговорам и столь любимым Трампом «сделкам», в качестве примера которых президент США упомянул ситуацию вокруг КНДР.

              Ни о России, ни о любой другой постсоветской республике глава американского государства не упомянул ни разу.

              Зато об Украине он говорил в кулуарах, и жаждущему встречи с Трампом Зеленскому сказанное понравится вряд ли. «Я приостановлю выделение средств и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» – бушевал президент США.

              «Трамп не раз высказывался о своем желании поладить с Россией. А ему приходится, наоборот, дразнить Россию, поддерживая Украину, которая вообще-то мало кому интересна», – объяснил ситуацию газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский.

              Однако для упоминания Украины в таком контексте была и другая причина - Трамп оправдывается.

              В середине лета Вашингтон приостановил выделение Киеву очередного транша - якобы Трамп хотел убедиться, что при такой зашкаливающей коррупции деньги «идут на дело», но позднее под нажимом Конгресса финансирование возобновили. Теперь эта история рассматривается противниками президента как косвенное доказательство того, что Трамп шантажировал Зеленского с целью получить компромат на своего главного конкурента на грядущих выборах - бывшего вице-президента Джо Байдена.

              Вполне возможно, что Байден, отвечавший в администрации Обамы в том числе и за политику на Украине, давил на Киев, чтобы прекратить антикоррупционное расследование против своего сына. Об этой ситуации и о ее значении для Трампа, Зеленского и Донбасса газета ВЗГЛЯД подробно писала.

              Теперь демократы решили нанести ответный удар. Всего через пару часов после выступления Трампа в Генассамблее пришла новость, что Конгресс начинает формальную процедуру импичмента президента из-за «нарушения им конституционных обязанностей» в рамках переговоров с Зеленским. Но это «лишь одна из многих причин», заявила спикер контролируемой демократами Палаты представителей Нэнси Пелоси. По ее словам, Трампу в принципе нельзя было требовать от Киева провести расследование «в отношении политического оппонента».

              По информации Washington Post, свыше 150 из 253 демократов в Палате представителей поддерживают импичмент. По информации из других СМИ, речь идет уже о двух сотнях депутатов, включая одного независимого. Судя по всему, ими будет созданная специальная комиссия на манер той, что готовила отставку Никсона на фоне «Уотергейта».

              Немезида Трампа - Хиллари Клинтон уже поддержала родную партию. «Я выступаю за начало импичмента. Я не могу сказать, что быстро или легко пришла к этому решению, но я считаю, что это чрезвычайная ситуация. Последние события вокруг Украины, попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа Владимира Путина - если это не причина для импичмента, то я не знаю...», – цитирует ее слова ТАСС.

              Что ж, это хорошие новости для Трампа. Даже очень хорошие.

              Некоторое время назад на фоне обвинений в «сговоре с Россией» импичмент президента был навязчивой идеей демократов - многие из них выступали с подобными требованиями и давали соответствующие обещания своим избирателям, буквально ненавидящим Трампа.

              Однако эта тактика обернулась ловушкой: после того, как «российское дело» лопнуло будто мыльный пузырь, выяснилось, что при обилии антитрамповских «хейтеров» в демократическом электорате в целом по стране идея импичмента крайне непопулярна - ее поддерживает только треть граждан, а две трети, включая независимых избирателей и некоторых демократов, выступают категорически против. Более того, на фоне новых обвинений в адрес президента уровень поддержки его работы вырос для рекордных для Трампа 53%.

              Именно поэтому опытный политик Пелоси, как утверждают источники ряда американских СМИ, тянула с запуском формальной процедуры импичмента. Она знала, что нация оппозицию не поддержит. Более того, сомнительно, что имеющие в Палате представителей большинство демократы в итоге соберут необходимые им 217 голосов, а если и соберут, для импичмента необходимы еще две трети голосов Сената, где большинство удерживают однопартийцы Трампа.

              При этом избиратели не только помнят о провале «российского дела», но и осознают реальную цель демократов - отвести удар от Байдена, прикрыть ему спину. Все это обещает закончиться его разгромом на выборах 2020 года и триумфальным переизбранием Трампа на второй срок.

              Нельзя исключать даже того, что демократы попали в расставленный Трампом силок. Он подозрительно легко согласился на публикацию расшифровки его разговора с Зеленским - того самого, на который якобы пожаловался неназванный американский разведчик, который может быть как «кротом» демократов, так и «подсадной уткой» самого Трампа. Если ничего компрометирующего в переговорах двух президентов не найдут, демократы будут выглядеть предельно глупо и фатально подставят Байдена в свете грядущих праймериз.

              Для Владимира Зеленского, который внезапно оказался заложником этой ситуации, она тоже не сулит ничего хорошего. Его сейчас буквально оттирают от Трампа, что не оставляет президенту Украины шансов на заключение желаемых им договоренностей по Донбассу.

              Скорее всего, дальнейшие разбирательства приведут к тому, что Зеленский вынужден будет решать донбасскую проблему с теми, кто готов ею заниматься - с Путиным и Макроном, а они свои условия уже озвучили. Принимать эти условия Киев категорически не хочет, но шанса на альтернативу в виде специализированной помощи от Трампа в ближайшее время уже не представится.

              Маловероятно, что Зеленский сам передал верхушке демократической партии США содержание своего разговора с Трампом, однако частичную утечку могли допустить люди из его команды, тесно связанные с демократами, полагает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

              «Такой ход может критично испортить его отношения с Трампом, который еще больше года будет президентом, и ведь это решающий для Зеленского год. Даже символическая политическая поддержка из-за океана гарантирует ему внутреннюю стабильность. А отсутствие поддержки нынешним украинским истеблишментом воспринимается как слабость, как повод для нападения», - заявил он газете ВЗГЛЯД.

              Самого Трампа это вполне устраивает. На отношения с Украиной ему наплевать, а события, формально являющиеся попыткой отстранить его от власти, на деле практически гарантируют ему еще четыре года в Белом доме.

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