Эксперт: У Зеленского в США появились новые проблемы

Трамп дает понять, что будет поддерживать Киев только в случае, если команда Зеленского расследует «дело Байдена», которое может оказать решающее влияние на ход президентских выборов в США. Так заявил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя решение президента США приостановить финансовую помощь Киеву.

Маловероятно, что Зеленский сам передал верхушке демократической партии США содержание своего разговора с Трампом, однако частичную утечку могли допустить люди из его команды, тесно связанные с демократами, полагает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Зеленский понимал, что такой ход может критично испортить его отношения с Трампом, который еще больше года будет президентом, и ведь это решающий для Зеленского год», – напомнил Бортник, добавив, что для Зеленского этот скандал и так уже превратился в дополнительную проблему.

По мнению Бортника, молодой президент Украины пока не выбрал, чью сторону занять – Трампа или демократов. «Зеленский попытается выиграть время, при этом сохранить общую поддержку США. Отсутствие такой поддержки украинским нынешним истеблишментом воспринимается как слабость, как повод для нападения. Даже символическая политическая поддержка из-за океана гарантирует ему внутреннюю стабильность. Особенно важно влияние США на радикальные, военизированные группы внутри Украины», – напомнил Бортник.

Поэтому Зеленский будет пытаться сохранить поддержку обеих партий – и республиканцев, и демократов. Зеленский попытается сейчас выиграть время хотя бы до Нового года и сделать свою ставку позже. А тем временем Киев публично будет обсуждать с Вашингтоном идею совместных следственных комиссий, общего расследования по «делу Байдена», но это будет только попытка Зеленского выиграть время», – предположил политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие. «Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» – сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США. Ранее сообщалось, что власти США планируют дополнительно выделить Киеву 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.

До этого издание Politico сообщало, что Трамп еще в середине лета велел провести пересмотр военной помощи Украине со стороны США – он хотел убедиться, что 250 млн долларов, которые выделили в качестве военной помощи, используются наилучшим образом. Тогда финансирование Киеву приостановили, но позднее, под нажимом конгресса возобновили.

Очевидно, что Украина никогда еще не была так влиятельна и важна для Америки как сегодня, на волне «украиногейта» – дела о возможном вмешательстве Киева в президентские выборы 2016 года, и в свете дела о возможной коррупции, к которой причастен Джо Байден, ключевой конкурент Трампа в президентских выборах 2020 года, и его сын Хантер, член наблюдательного совета украинской энергетической компании «Бурисма», признал Бортник.

«И Трамп, и его администрация прямо говорят, что поддерживать Киев будут только в случае, если команда Зеленского поспособствует расследованию этих двух дел, которые могут оказать решающее влияние на ход президентской кампании за океаном через год», – сказал украинский эксперт.

«Трамп, напомню, летом уже приостанавливал поток военной помощи Украине, но потом, под давлением американского истеблишмента ее восстановил. Возможно, США теперь ограничит свою помощь на следующий бюджетный период, но аргументация из уст Трампа звучит уже другая, – она связана с борьбой с коррупцией. Кроме того, он требует раскошелиться и европейских союзников, чтобы финансирование в пользу Киева было общим и одинаковым», – сказал Бортник.

«Мы в институте посчитали и проанализировали финансирование, которое получала Украина, – не кредиты, а гранты, то есть безвозмездную помощь за последние пять лет. Среди лидеров оказались не европейцы, не Германия, а как раз США и Япония. И в этом смысле слова Трампа имеют смысл», – отметил Бортник.

«Конечно, администрация Зеленского прекрасно понимает, что шантаж Трампа – достаточно ограничен. В Вашингтоне сохраняется двухпартийный консенсус в отношении Украины, которую по-прежнему рассматривают в качестве фактора сдерживания России», – предупреждает эксперт.

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