Трамп назвал «призрак социализма» одним из главных вызовов для США

Призрак социализма является одним из самых серьезных вызовов для США, заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на 74-й сессии ГА ООН.

«Один из самых серьезных вызовов для нашей страны – это призрак социализма, который разрушает общество и страны. События в Венесуэле всем нам напоминают, что социализм и коммунизм не ради справедливости, равенства, не для того, чтобы победить бедность», – передает слова Трампа RT.

По его словам, социализм и коммунизм нужны только для того, чтобы у правящего класса была власть. Трамп заявил, что США социалистической страной не станут никогда.

«В последний век социализм и коммунизм убили 100 млн людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растет», – отметил американский лидер.

В прошлом году на ГА ООН Трамп также призвал весь мир к борьбе против социализма.