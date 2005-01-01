Трамп призвал весь мир к борьбе с социализмом

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в ГА ООН заявил, что все страны мира должны бороться с социалистической формой государственного устройства.

Он привел в пример государства с социализмом Венесуэлу, где «два миллиона человек бежали от страданий», принесенных им «режимом Николаса Мадуро и его кубинскими спонсорами», передает РИА «Новости».

«Не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире. Сегодня социализм обанкротил богатую нефтью страну и ввергает ее народ в нищету», – заявил Трамп.

Он добавил, что социализм и коммунизм «везде приносят страдания, коррупцию и упадок».

«Жажда власти социалистов ведет к экспансии, вторжениям и подавлению. Страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несет. Мы просим все страны, которые здесь собрались, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле», – заявил Трамп.

Кроме того, Трамп призвал изменить мировую торговую систему и объяснил желание создать «арабское НАТО» на Ближнем Востоке.

На свое выступление он опоздал, а в начале речи был высмеян.