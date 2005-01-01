Трамп объяснил стремление создать «арабское НАТО»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются создать на Ближнем Востоке стратегический альянс в целях укрепления безопасности в регионе.

«В конечном счете дело каждой страны региона – решить, какое будущее они хотят для себя. По этой причине США работают со странами Персидского залива, в том числе с Иорданией и Египтом, чтобы сформировать региональный стратегический альянс, с помощью которого ближневосточные государства смогли бы способствовать процветанию, стабильности и безопасности у себя в регионе», – сказал Трамп в ходе выступления на дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

По его словам, ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар пообещали выделить миллиарды долларов «на помощь народам Сирии и Йемена». «Они также стремятся к окончанию ужасной гражданской войны в Йемене», – добавил Трамп.

Президент также заявил, что урегулирование гуманитарного кризиса в Сирии должно содействовать решению проблемы, которую якобы представляет собой режим в Иране.

«Любой вариант урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии должен включать выработку стратегии в отношении жестокого режима, который разжигает и финансирует его [кризис]. Это коррумпированная диктатура Ирана», – пояснил он.

Трамп отметил необходимость деэскалации конфликта в Сирии и политического урегулирования. США, по его словам, призывают к оживлению мирного процесса в Сирии под эгидой ООН, однако готовы «силой ответить» на применение химоружия.

Американский президент также попросил все страны «изолировать режим Ирана до тех пор, пока продолжается его агрессия». «Мы просим все страны поддержать иранский народ, когда они изо всех сил пытаются исправить свою религиозную и праведную судьбу», – подчеркнул Трамп.

Он пообещал, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Ирана после анонсированного ранее пакета мер, вступающих в силу 5 ноября. По его словам, США работают с другими странами, чтобы пресечь продажи иранской нефти и прекратить финансирование «разрушительной деятельности» Тегерана, передает РИА «Новости».

Администрация американского президента Дональда Трампа ранее приступила к формированию нового альянса – Ближневосточного стратегического альянса (MESA), или, неофициально, «арабского НАТО».

В августе президент Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана.