Стало известно о формировании «арабского НАТО» во главе с США

Администрация американского президента Дональда Трампа, стараясь не привлекать к тому внимания, приступила к формированию нового альянса – Ближневосточного стратегического альянса (MESA), или неофициально – «арабское НАТО», пишет Defence News.

Со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме издание сообщает, что альянс может объединить Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, Египет и Иорданию. Деятельность «арабского НАТО» будет направлена на поддержание стабильности на Ближнем Востоке, противодействии терроризму и экстремизму, а главное – «в сдерживании иранской агрессии в регионе», сообщил представитель СНБ при Белом доме.

Издание отмечает, что официально о создании альянса и о его целях будет объявлено на предстоящем 12-13 октября в Вашингтоне саммите стран Персидского залива.

Defence News пишет о том, что идея формирования широкого объединения арабских государств зародилась еще в 2011 году, на заре так называемой арабской весны. Администрация предшественника Трампа Барака Обамы была более увлечена планами сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке, а нынешнее руководство США проявляет куда больший интерес к этому региону, отмечает автор публикации.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана.