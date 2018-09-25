Трамп призвал изменить мировую торговую систему

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в ГА ООН заявил, что мировая торговая система нуждается в изменениях.

«Многие страны в этом зале согласятся, что система мировой торговли серьезно нуждается в изменениях», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Американский лидер заявил, что торговля должна быть «честной и взаимной», и именно поэтому США устраняют торговый дисбаланс, пересматривая торговые соглашения с другими странами.

Он, в частности, назвал недопустимым дисбаланс, который существует в торговле США и Китая.

«Наш торговый дефицит взлетел до 80 млрд долларов в год. По этой причине мы на систематической основе пересматриваем неработающие и плохие торговые соглашения», – пояснил Трамп.

Он отметил, что США потеряли более 3 млн 90 тыс. рабочих мест в промышленности, из которых четверть – в сталелитейной промышленности. За последние два десятилетия, утверждает Трамп, торговый дефицит составил 13 трлн долларов.

«Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось», – заявил он.

Американский лидер отказался извиняться за «защиту своих граждан», при этом выразив глубокое уважение и симпатию председателю КНР Си Цзиньпину.

«Нарушение рыночного баланса Китаем, способы, которыми они ведут торговлю, неприемлемы. Как показала моя администрация, США всегда будут работать в наших национальных интересах», – заявил он.

Также он подчеркнул, что США отвергают идеологию глобализма и выступают против «глобального управления».

Кроме того, Трамп заявил, что США не вернутся в СПЧ ООН до проведения реформ в этой организации.

«США приняли решение о выходе из СПЧ, и мы не вернемся в него до тех пор, пока не будет проведена реальная реформа», – заявил Трамп. Он считает, что организация стала «позором, защищающим нарушения прав человека».

Отметим, что Трампа высмеяли в самом начале выступления в ГА ООН, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул зал Генассамблеи.

Кроме того, Трамп опоздал на свое выступление на ГА ООН.