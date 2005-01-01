Трамп опоздал на свое выступление в ООН

Президент США Дональд Трамп не пришел вовремя на дебаты в рамках Генассамблеи ООН, где должен был выступать.

Американский лидер должен был выступать вторым после президента Бразилии, сообщает РИА «Новости». После паузы, связанной с ожиданием Трампа, глав Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес пригласила к микрофону президента Эквадора Ленина Морено.

Ранее во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не планирует проводить встречу с Трампом на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.