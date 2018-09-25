Роухани отказался встречаться с Трампом на полях ГА ООН

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не планирует проводить встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Роухани объяснил нежелание встречаться с Трампом санкциями и угрозами со стороны Вашингтона, которые, как заявил президент Ирана в интервью американскому телеканалу NBC, являются признаком «отсутствие силы воли, необходимой для разрешения важных проблем», передает ТАСС.

Роухани подчеркнул, что стремление «проводить встречи, поддерживать диалог и достигать прогресса в развитии отношений» не согласуется с введением санкций и озвучиванием угроз, а также с использованием мощи своего государства против другого правительства и народа.

Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Трампа к встрече с президентом Ирана.

Ранее Иран поставил США условие для возобновления переговоров, в резкой форме отклонив предложение Трампа о встрече без предварительных условий.