Трампа попытались изолировать от Зеленского

Сотрудники вашингтонской администрации высокого ранга пытались не допустить телефонного разговора и встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, так как Трамп мог потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте, сообщили СМИ.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, представители команды президента по нацбезопасности опасались, что Трамп будет использовать контакты с Зеленским ради своей политической выгоды и будет требовать у него компромат на бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена и его сына.

«Огромное число людей пытались не допустить проведение встречи [Трампа и Зеленского] в связи с тем, что на ней основное внимание не будет уделяться украино-американским отношениям», – заявил источник ТАСС.

Кроме того, издание указывает на «напряженные встречи» в СНБ, которые касались политики в отношении Украины.

При этом представители Белого дома заявляют об отсутствии каких-либо проблем по Украине на заседаниях СНБ, а также утверждают, что Трамп сосредоточен на искоренении коррупции в республике.

По данным издания, Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома летом далеко не сразу оповестило СНБ, Пентагон и Госдепартамент о решении заморозить помощь Украине на примерно 390 млн долларов.

«Не было направлено никаких распоряжений, никаких официальных указаний из Белого дома ни одному из госучреждений [по поводу данного решения]. И в СНБ ломали голову: как это возможно?» – рассказал источник издания.

Тогда представители СНБ начали проводить встречи, чтобы попытаться понять, что произошло, но даже после этого ничего не прояснилось - АБУ без какого-либо сопровождающего пояснения заблокировало помощь Украине. Представители СНБ предположили, что, Трамп «заблокировал помощь до тех пор, пока [Украина] не даст ему что-то по Байдену или [бывшему руководителю предвыборного штаба республиканца Полу] Манафорту».



Издание, цитируя свои источники, говорит о «скрытых силах, влияющих на политику [США] в отношении Украины». По его мнению, они связаны с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.

Джулиани, по данным издания, очень часто обсуждал американскую политику в отношении Украины с Трампом и давал президенту свои рекомендации.

«Все это дело рук Руди. Это шоу, в которое мы попали, – результат того, что он включился в процесс», – рассказал источник.

В среду спикер Палаты представителей Ненси Пелоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа, которую уже поддержала Хилари Клинтон.

Напомним, сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров. СМИ сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

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