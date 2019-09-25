Клинтон поддержала импичмент Трампа

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Сторонники импичмента не имеют большинства в Палате представителей, пишут СМИ.

«Я выступаю за начало [процедуры] импичмента. Я не могу сказать, что быстро или легко пришла к этому решению, но я считаю, что это чрезвычайная ситуация. Последние события вокруг Украины, попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту [Джо] Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа [президента России] Владимира Путина - если это не причина для импичмента, то я не знаю, [что может ей послужить]», – передает ТАСС со ссылкой на People слова Клинтон.

Тем временем газета New York Times пишет, что 200 человек в Палате представителей Конгресса США «поддерживают процедуру импичмента», в их число входят 199 демократов и один независимый член парламента передает РИА «Новости».

При этом 87 законодателей попали в категорию «нет, не сейчас или в нерешительности», среди них 16 демократов и 71 республиканец. Кроме того, ответов 148 членов палаты газета не получила, большинство из них – от членов Республиканской партии (128).

По подсчетам газеты Washington Post, которая опрашивала лишь демократов, 194 законодателя выступают за импичмент, 40 выступают за то, чтобы продолжать «существующие расследования», и лишь один человек не прокомментировал ситуацию или его комментарий «неясен».

Данные изданий постоянно обновляются.

В среду спикер Палаты представителей Ненси Пелоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа.

Напомним, сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров. СМИ сообщили, что Трамп якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

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