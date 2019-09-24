Политолог: Трампу надоело дразнить Россию поддержкой Украины

«Трамп не раз высказывался о своем желании поладить с Россией. А ему приходится, наоборот, дразнить Россию, поддерживая Украину, которая вообще-то мало кому интересна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он объяснил решение президента США приостановить финансовую помощь Киеву.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что президент США Дональд Трамп замораживает финансовую помощь Украине ради желания сконцентрироваться на внутренних проблемах своей страны.

«Все его шаги внешнеполитического характера связаны с решением внутриполитических задач, с его желанием улучшить экономическое положение у себя на родине. При этом у США есть масса проблем, решению которых Россия могла бы посодействовать», – сказал Погребинский.

Он согласился со словами Трампа о том, что Евросоюз выделяет Украине недостаточно. «Греции выделили десятки миллиардов долларов. Польше дали сотни миллиардов долларов, помогли ей встать на ноги. А если в пользу Украины на протяжении многих лет наберется 1,5 -2 миллиарда долларов, то это максимум», – посетовал Погребинский.

По словам политолога, позиция Трампа такова: «Это ваши европейские проблемы, которые вам решать. Вы там сидите и ждете, пока мы выделим деньги, а сами жметесь и не даете того, что могли бы дать на решение проблем». В итоге США выделяют Украине средств больше, чем Евросоюз, хотя «каких-то роскошных подарков со стороны Соединенных Штатов тоже не было», заметил политолог.

«Ясно, что прорывается внутреннее раздражение Трампа – раздражение тем, что еще совсем недавно украинская власть была сильно коррумпированной, а новая команда пока еще никого не наказала из крупных коррупционеров. Как ему относиться к Украине? Думаю, его отношение поменяется, если будут какие-то реальные шаги по борьбе с коррупцией», – говорит Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие. «Я приостановлю (выделение средств) снова и буду приостанавливать, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Потому что они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?» – сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США. Ранее сообщалось, что власти США планируют дополнительно выделить Киеву 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.

До этого издание Politico сообщало, что Трамп еще в середине лета велел провести пересмотр военной помощи Украине со стороны США – он хотел убедиться, что 250 млн долларов, которые выделили в качестве военной помощи, используются наилучшим образом. Тогда финансирование Киеву приостановили, но позднее, под нажимом конгресса возобновили.

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