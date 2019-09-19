Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства?

Накануне полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», сорвав выполнение предыдущих договоренностей. В частности, представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день выборов, а после опубликования отчета ОБСЕ об этих выборах – на постоянной основе.

«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», – сказал Грызлов.

Грызлов добавил, что предоставление постоянного особого статуса Донбассу зафиксировано в Минских соглашениях. Также ситуация на линии соприкосновения за две недели не улучшилась, а Контактная группа отметила, что режим прекращения огня все еще нарушается. Таким образом, по словам Грызлова, Киев «стремительно растрачивает возможности», которые возникли после президентских и парламентских выборов.

В Донбассе также выступили с жесткой критикой в адрес Киева: председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов и представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник считают, что президент Украины Владимир Зеленский не способен эффективно управлять своей командой.

Как признался Акимов, он не ожидал, что Киев еще в состоянии «чем-то удивить жителей республики». «Такого цирка в верхах «европейской страны» на моей памяти еще не было», – сказал он, добавив, что Зеленский не может управлять своими подчиненными – «господам» типа Кучмы не указ распоряжение их президента», переданное через «карманный рупор Андрея Ермака». «А есть ли вообще у него полномочия?» – спросил Акимов.

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Противоречивой остается и позиция Киева. Вначале СМИ сообщили об отказе украинской стороной подписать «формулу Штайнмайера», однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил , что дал согласие на этот документ. Более того, по утверждениям СМИ, делегация Украины в Минске и вовсе проигнорировала указания Зеленского.

В чем же заключается причина отказа делегации брать на себя политическую ответственность и выполнять договоренности?

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что команда, которая сейчас занимается внешнеполитическими связями и переговорным процессом Украины – достаточно неоднородная.

«Господин Кучма не захотел стать персоной, на которую легла бы политическая ответственность. В кулуарах он заявлял, что Будапештский меморандум он уже подписал, еще один подписывать не собирается.

Готовности взять на себя политическую ответственность у представителей Киева в Минске не было. Плюс мы знаем о практике последних лет, когда Украина принимала решения имитационного характера. Они выполняли символические акты, за которыми не следовало никаких действий. Многие научены этим горьким опытом, поэтому на переговорах детально обсуждались все процедуры», – сказал Мирошник.

По его словам, в рамках Контактной группы было заявлено, что 11 сентября в «нормандском формате» на уровне советников глав государств был согласован третий вариант текста на «формулу Штайнмайера» и что представитель Украины Андрей Ермак – внешнеполитический советник Зеленского – это формулу согласовал.

«Соответственно, украинская делегация приехала уже, скорее всего, с поручением согласовать этот вариант. Вчера на встрече с самого утра чувствовалось серьезное напряжение, потому что были предусловия для проведения «нормандского саммита», которые Украина должна была выполнить. В их число входила и «формула Штайнмайера», – продолжил собеседник.

«Украина же с самого утра пыталась найти форму, чтобы ее обойти – процедуру официального согласования этой формулы. Были заявления, что «если «нормандский формат» это согласовал, то зачем это делать нам». Кучма всячески пытался уйти от официальной декларации и поддержки этой формулы, а также от взятия обязательств со стороны Украины – о закреплении особого статуса и закрепления в конституции проведения выборов», – добавил Мирошник.

По его словам,

повлиять на Украину можно, но только оказывая давление, в том числе финансовое.

«Сейчас в вопросе подписания документа по «формуле Штайнмайера» оказывается давление со стороны России в том ключе, чтобы у Киева была политическая воля выполнять ранее достигнутые договоренности. В противном случае, нет смысла проводить такие саммиты, потому что о чем договариваться с теми, кто не выполняет никаких обязательств? И все это серьезный звонок для Германии и Франции, они должны оказывать влияние на решения Украины. Киев не получил никаких санкций за невыполнение Минских договоренностей», – отметил эксперт.

«Потому сейчас самое время включать давление на Украину, в том числе в частности ограничения финансовых потоков. Киев должен прочувствовать ответственность за выполнение принятых ранее решений», – заключил Мирошник.

В то же время киевский политолог Михаил Погребинский считает, что у Киева отсутствует четко выработанная позиция по будущему Донбасса.

«Зеленский петляет. Он говорит сначала одно, потом другое, – сказал Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД. – Я думаю, он принял решение, что подписывать «формулу Штайнмайера» не следует, в последний момент – и отдал соответствующую команду. Кучма же не может принимать такие решения самостоятельно».

Политолог при этом напомнил, что на протяжении последней недели, даже последних пяти дней, позиция Киева по этому вопросу менялась дважды.

«Сначала они молчали, что глава украинского МИД Пристайко вообще согласовал «формулу Штайнмайера». Затем Пристайко заявляет, что работа по согласованию ведется. Потом брифинг с Волкером, где все отрицалось – мол, никакого особого статуса для Донбасса не будет и так далее. Явный отказ от Минских соглашений. И наконец, постфактум звучит признание Пристайко, что «формула Штайнмайера» была согласована еще 2 сентября. Как это понимать? Либо у Зеленского нет четко выработанной позиции по этому вопросу, либо такое петляние и есть позиция», – считает Погребинский.

«Все, что можно было сделать, Россия в этой ситуации уже сделала. Сейчас мяч на стороне Украины. Она должна понять и дать четкий ответ – собирается Киев выполнять Минские соглашения или не собирается. До тех пор, я думаю, «нормандского формата» не будет», – подчеркнул киевский политолог.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил газете ВЗГЛЯД, что главную роль в решении украинской делегации сыграли два фактора.

«Первый – Зеленскому не хватает политической воли, чтобы решительно преодолеть сопротивление в обществе со стороны радикалов, которые любое соглашение с Россией рассматривают как предательство и измену.

Это завело Зеленского в полнейший тупик, и он не может с ними справиться. Он не хочет брать на себя и свою администрацию ответственность за решения, которые радикалы будут критиковать», – пояснил Затулин.

«Вторая причина – провокация со стороны Курта Волкера. Который, имея свои взгляды и по недоразумению называясь посредником, изо всех сил старается, чтобы осложнить урегулирование и вскружить голову тем, кто кричит, что Украина имеет право на реванш. Волкер встречался с министром иностранных дел, и после этого Пристайко развернулся на 180 градусов, заявив, что «формула Штайнмайера» неприемлема. А до этого Волкер заявил, что она непригодна. Мы видим, что представитель США действует вразрез с теми усилиями, которые предпринимают участники «нормандского формата», – сказал парламентарий.

Он также согласился с Мирошником в том, что принудить Киев к подписанию «формулы Штайнмайера» должны лидеры стран Запада.

«И тот же Трамп должен обратить внимание на действия своего представителя. Под жестким давлением западных держав Зеленский может преодолеть свою робость и все-таки пойти на какие-то шаги. К тому же этого требует его базовый электорат. Но пока что он плывет по волнам искусственного общественного мнения, которое требует от него проявить неуступчивость», – резюмировал Затулин.