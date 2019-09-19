Взгляд
19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
Разделы

Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

Зеленскому не хватает политической волиФото: president.gov.ua/ru
Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы хотим узнавать себя в других

Алексей Алешковский, сценарист
Наше время интересно тем, что любой бред подхватывается, как знамена, и обсуждается на полном серьезе с соответствующим пафосом. К сожалению, большей частью это и составляет содержание внутрироссийской общественно-политической полемики. Подробности...

Испанский кризис – симптом болезни Европы

Никита Коваленко, политический обозреватель
Не так давно внутриполитическими перипетиями и перестановками в правительстве гремели итальянцы. Теперь их примеру последовали испанцы. Но это не проблемы отдельных стран. Это слом всей традиционной политической системы Европы. Подробности...

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зеленский нанес удар по фальсификации истории

    Как противокорабельные ракеты поражают цель

    Корейский беспредел в российских водах

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Украина решила засудить крымских журналистов за участие в совещании ОБСЕ
              Глава Росгвардии сказал, как следовало наказать Устинова и СиницуКремль опроверг доклад Путину о причинах появления дыры в «Союзе»Президент Эстонии: Европа устала от УкраиныВсю нефть России оценили в 1 трлн долларов
              Прокуратура обжаловала меру пресечения актеру Устинову по ходатайству КучереныРогозин объяснил успех российских ракетных двигателей в СШАВ Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в ДонбассеВыяснилось, почему корабль ВМС США не смог зайти в грузинский Поти
              В Москве задержан директор ФБК НавальногоГраждане США и Австралии могут сесть пожизненно в Грузии за детское порноУченые заявили о способной убить 80 млн человек болезниNYT перепечатала публикацию 1894 года об аресте русского шпиона в Германии

              переговоры в брюсселе


              Украина оценила шансы договориться с Россией о транзите газа

              «Выводы делайте сами»


              Соловьев показал новое видео задержания Устинова

              «Объект 195»


              Американские СМИ рассказали об отказе России от «супертанка»

              Видео

              украинский исторический миф


              Зеленский ударил по «бандеровцам»

              историческое название


              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              после атаки дронов


              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              космическое сотрудничество


              Турция даст новую жизнь Байконуру

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Чем является Израиль для России?

              Зачем Зеленский и Кучма устроили цирк в Минске

              Зеленскому не хватает политической воли   19 сентября 2019, 14:10
              Фото: president.gov.ua/ru
              Текст: Дарья Рыночнова
              Иван Абакумов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», тем самым не выполнив ранее достигнутые договоренности и поставив под угрозу проведение долгожданного саммита в «нормандском формате». При этом, как сообщают СМИ, украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой пошла в самоволку и проигнорировала соответствующие указания президента Украины Владимира Зеленского. Как заставить Киев выполнять обязательства?

              Накануне полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», сорвав выполнение предыдущих договоренностей. В частности, представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день выборов, а после опубликования отчета ОБСЕ об этих выборах – на постоянной основе.

              «Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», – сказал Грызлов.

              Грызлов добавил, что предоставление постоянного особого статуса Донбассу зафиксировано в Минских соглашениях. Также ситуация на линии соприкосновения за две недели не улучшилась, а Контактная группа отметила, что режим прекращения огня все еще нарушается. Таким образом, по словам Грызлова, Киев «стремительно растрачивает возможности», которые возникли после президентских и парламентских выборов.

              В Донбассе также выступили с жесткой критикой в адрес Киева: председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов и представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник считают, что президент Украины Владимир Зеленский не способен эффективно управлять своей командой.

              Как признался Акимов, он не ожидал, что Киев еще в состоянии «чем-то удивить жителей республики». «Такого цирка в верхах «европейской страны» на моей памяти еще не было», – сказал он, добавив, что Зеленский не может управлять своими подчиненными – «господам» типа Кучмы не указ распоряжение их президента», переданное через «карманный рупор Андрея Ермака». «А есть ли вообще у него полномочия?» – спросил Акимов.

              Противоречивой остается и позиция Киева. Вначале СМИ сообщили об отказе украинской стороной подписать «формулу Штайнмайера», однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ. Более того, по утверждениям СМИ, делегация Украины в Минске и вовсе проигнорировала указания Зеленского.

              В чем же заключается причина отказа делегации брать на себя политическую ответственность и выполнять договоренности?

              Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что команда, которая сейчас занимается внешнеполитическими связями и переговорным процессом Украины – достаточно неоднородная.

              «Господин Кучма не захотел стать персоной, на которую легла бы политическая ответственность. В кулуарах он заявлял, что Будапештский меморандум он уже подписал, еще один подписывать не собирается.

              Готовности взять на себя политическую ответственность у представителей Киева в Минске не было. Плюс мы знаем о практике последних лет, когда Украина принимала решения имитационного характера. Они выполняли символические акты, за которыми не следовало никаких действий. Многие научены этим горьким опытом, поэтому на переговорах детально обсуждались все процедуры», – сказал Мирошник.

              По его словам, в рамках Контактной группы было заявлено, что 11 сентября в «нормандском формате» на уровне советников глав государств был согласован третий вариант текста на «формулу Штайнмайера» и что представитель Украины Андрей Ермак – внешнеполитический советник Зеленского – это формулу согласовал.

              «Соответственно, украинская делегация приехала уже, скорее всего, с поручением согласовать этот вариант. Вчера на встрече с самого утра чувствовалось серьезное напряжение, потому что были предусловия для проведения «нормандского саммита», которые Украина должна была выполнить. В их число входила и «формула Штайнмайера», – продолжил собеседник.

              «Украина же с самого утра пыталась найти форму, чтобы ее обойти – процедуру официального согласования этой формулы. Были заявления, что «если «нормандский формат» это согласовал, то зачем это делать нам». Кучма всячески пытался уйти от официальной декларации и поддержки этой формулы, а также от взятия обязательств со стороны Украины – о закреплении особого статуса и закрепления в конституции проведения выборов», – добавил Мирошник.

              По его словам,

              повлиять на Украину можно, но только оказывая давление, в том числе финансовое.

              «Сейчас в вопросе подписания документа по «формуле Штайнмайера» оказывается давление со стороны России в том ключе, чтобы у Киева была политическая воля выполнять ранее достигнутые договоренности. В противном случае, нет смысла проводить такие саммиты, потому что о чем договариваться с теми, кто не выполняет никаких обязательств? И все это серьезный звонок для Германии и Франции, они должны оказывать влияние на решения Украины. Киев не получил никаких санкций за невыполнение Минских договоренностей», – отметил эксперт.

              «Потому сейчас самое время включать давление на Украину, в том числе в частности ограничения финансовых потоков. Киев должен прочувствовать ответственность за выполнение принятых ранее решений», – заключил Мирошник.

              В то же время киевский политолог Михаил Погребинский считает, что у Киева отсутствует четко выработанная позиция по будущему Донбасса.

              «Зеленский петляет. Он говорит сначала одно, потом другое, – сказал Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД. – Я думаю, он принял решение, что подписывать «формулу Штайнмайера» не следует, в последний момент – и отдал соответствующую команду. Кучма же не может принимать такие решения самостоятельно».

              Политолог при этом напомнил, что на протяжении последней недели, даже последних пяти дней, позиция Киева по этому вопросу менялась дважды.

              «Сначала они молчали, что глава украинского МИД Пристайко вообще согласовал «формулу Штайнмайера». Затем Пристайко заявляет, что работа по согласованию ведется. Потом брифинг с Волкером, где все отрицалось – мол, никакого особого статуса для Донбасса не будет и так далее. Явный отказ от Минских соглашений. И наконец, постфактум звучит признание Пристайко, что «формула Штайнмайера» была согласована еще 2 сентября. Как это понимать? Либо у Зеленского нет четко выработанной позиции по этому вопросу, либо такое петляние и есть позиция», – считает Погребинский.

              «Все, что можно было сделать, Россия в этой ситуации уже сделала. Сейчас мяч на стороне Украины. Она должна понять и дать четкий ответ – собирается Киев выполнять Минские соглашения или не собирается. До тех пор, я думаю, «нормандского формата» не будет», – подчеркнул киевский политолог.

              Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил газете ВЗГЛЯД, что главную роль в решении украинской делегации сыграли два фактора.

              «Первый – Зеленскому не хватает политической воли, чтобы решительно преодолеть сопротивление в обществе со стороны радикалов, которые любое соглашение с Россией рассматривают как предательство и измену.

              Это завело Зеленского в полнейший тупик, и он не может с ними справиться. Он не хочет брать на себя и свою администрацию ответственность за решения, которые радикалы будут критиковать», – пояснил Затулин.  

              «Вторая причина – провокация со стороны Курта Волкера. Который, имея свои взгляды и по недоразумению называясь посредником, изо всех сил старается, чтобы осложнить урегулирование и вскружить голову тем, кто кричит, что Украина имеет право на реванш. Волкер встречался с министром иностранных дел, и после этого Пристайко развернулся на 180 градусов, заявив, что «формула Штайнмайера» неприемлема. А до этого Волкер заявил, что она непригодна. Мы видим, что представитель США действует вразрез с теми усилиями, которые предпринимают участники «нормандского формата», – сказал парламентарий.

              Он также согласился с Мирошником в том, что принудить Киев к подписанию «формулы Штайнмайера» должны лидеры стран Запада.  

              «И тот же Трамп должен обратить внимание на действия своего представителя. Под жестким давлением западных держав Зеленский может преодолеть свою робость и все-таки пойти на какие-то шаги. К тому же этого требует его базовый электорат. Но пока что он плывет по волнам искусственного общественного мнения, которое требует от него проявить неуступчивость», – резюмировал Затулин.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............