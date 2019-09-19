«Цирк» в Минске показал неспособность Зеленского управлять подчиненными

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов и представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник прокомментировали «цирк» вокруг «формулы Штайнмайера» в Минске.

Как признался Акимов, он не ожидал, что Киев еще в состоянии «чем-то удивить жителей республики».

«Такого цирка в верхах «европейской страны» на моей памяти еще не было», – приводит его слова «Луганский информационный центр».

Он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может управлять своими подчиненными – «господам» типа Кучмы не указ распоряжение их президента», переданные через «карманный рупор Андрея Ермака».

«А есть ли вообще у него полномочия?» – спросил Акимов.

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Мирошник рассказал, что в Минске участники переговоров получили «уже третью версию «формулы Штайнмайера», передает «Интерфакс».

Он полагает, что представитель Киева Леонид Кучма решил избежать ответственности и «отказался подписывать» документ.

Напомним, СМИ сообщили, что украинская сторона не стала подписывать «формулу Штайнмайера». Позднее МИД Украины заявил, что Киев не отказывается от документа. В ЛНР считают, что отказ от подписания ставит под угрозу саммит «нормандской четверки».

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