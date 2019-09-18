В ЛНР оценили отказ Киева от «формулы Штайнмайера»

Отказ Украины от подписания «формулы Штайнмайера» ставит под угрозу срыва саммит «нормандской четверки» и процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего.

«Сорвано и согласование возобновления обязательств по разведению сил и средств в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР), поскольку нарушена предложенная «нормандской четверкой» логика синхронности шагов в политической плоскости и вопросах безопасности», – цитирует Дейнего «Луганский информационный центр».

Ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема подписания этого документа все еще в процессе обсуждения.