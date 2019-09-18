Песков прокомментировал ситуацию с подписанием «формулы Штайнмайера»

Тема подписания «формулы Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведется обсуждение этой темы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера» на заседании Контактной группы. После подписания стороны должны были приступить к разведению сил и сторон в Петровском и Золотом.

Отказ Украины ставит под угрозу саммит в нормандском формате.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день выборов, а после опубликования отчета ОБСЕ об их выборах – на постоянной основе.