Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера»

Украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», сообщают СМИ со ссылкой на источник.

«На заседании Контактной группы рассматривалось поручение политических советником лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины по итогам их недавней встречи в Берлине, которым предлагалось на сегодняшней встрече подписать документ по имплементации «формулы Штайнмайера», чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом. Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита «нормандской четверки», – цитирует ТАСС собеседника, знакомого с ходом переговоров.

Источник «Интерфакса» уточнил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» был обоснован тем, что документ не предусмотрен Минскими договоренностями.

Напомним, «формула Штайнмайера» предполагает, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на временной основе в день выборов и после выборов – на постоянной.

Ранее в Кремле сообщали, что перед саммитом «нормандской четверки» необходимо подписать это соглашение.