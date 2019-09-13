В Кремле назвали условия проведения встречи в нормандском формате

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча в нормандском формате в Париже необходима.

«Считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики (Эммануэль) Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов», – пояснил Ушаков, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимо решить вопросы о разведении сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Россия надеется перед саммитом письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера» в рамках контактной группы по Донбассу. Ушаков напомнил, что формула предусматривает что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на временной основе в день выборов и после выборов – на постоянной.

Он сообщил, что саммит в нормандском формате может пройти в октябре, дату, вероятно, определят после встречи контактной группы 18 сентября.

«Ведется активная подготовительная работа, и когда будут видны ее результаты, которые могли быть одобрены лидерами, тогда и будет согласована конкретная дата», – уточнил Ушаков, передает ТАСС.

«Наше третье важное условие – предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности», – подчеркнул помощник президента.

Саммит Россия-Турция-Иран по Сирии может открыть путь для новой встречи стамбульского формата с участием лидеров Франции и Германии, однако говорить об этом еще рано, отметил Ушаков.

«Планируется, что по итогам переговоров [в ходе саммита] главы государств примут совместное заявление, которое уже практически подготовлено, и затем по итогам саммита выступят перед представителями СМИ», – добавил он.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин в ходе саммита проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«"Что касается Ирана, то помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе – СВПД», – сказал помощник главы государства.

Он уточнил, что в ходе саммита лидеры стран обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, и общий процесс урегулирования ситуации в стране.

«Лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, которые проводятся сирийцами при содействии ООН», – отметил Ушаков.

Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган будут беседовать на тему военно-технического сотрудничества двух стран.

«Что касается двусторонок: по Эрдогану – мы встречаемся достаточно часто, последняя встреча была совсем недавно, 27 августа, во время посещения президентом Турции салона МАКС-2019. Наверное, в ходе этой двусторонки лидеры, помимо Сирии, обсудят некоторые важные вопросы реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Москве», – уточнил он.