Глава МИД Украины дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера».

«Мы договорились о «формуле Штайнмайера» на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предварительном формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными)», – заявил Пристайко, передает ТАСС.

Ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера» на заседании Контактной группы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема подписания этого документа все еще в процессе обсуждения.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день выборов, а после опубликования отчета ОБСЕ об этих выборах – на постоянной основе.