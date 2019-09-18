Делегация Украины в Минске проигнорировала указания Зеленского

Украинская сторона в ходе переговоров Контактной группы игнорировала указания офиса президента страны Владимира Зеленского во время обсуждения «формулы Штайнмайера», заявил близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Украинская сторона в Минске отказалась подписать согласованный текст «формулы Штайнмайера», который направили специальным письмом в Контактную группу политсоветники лидеров глав государств «нормандской четверки», в том числе помощник президента Андрей Ермак, представляющий Украину», – заявил Чеснаков в соцсетях, передает ТАСС.

Ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.