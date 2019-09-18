Порошенко пожаловался на «путинскую интерпретацию» «формулы Штайнмайера»

Украина никогда не соглашалась с «формулой Штайнмайера», под которой сейчас понимают якобы ее «российскую интерпретацию», заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Никогда Украина не соглашалась с формулой Штайнмайером. Штайнмайером предложил, чтобы сразу после проведения выборов вступил в силу закон об особом режиме местного самоуправления. Ни слова больше. Все остальное – от лукавого, потому что это была путинская интерпретация формулы Штайнмайером», – написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера» на заседании Контактной группы. Формула предполагает особый статус для Донбасса. Глава МИД Украины Пристайко позже сообщил, что дал согласие на этот документ.

В ЛНР заявили, что отказ Украины от подписания «формулы Штайнмайера» ставит под угрозу срыва саммит «нормандской четверки».