В ЛНР рассказали, как заставить Киев подписать «формулу Штайнмайера»

«Команда, которая сейчас занимается внешнеполитическими связями и переговорным процессом Украины – достаточно неоднородная. Господин Кучма не захотел стать персоной, на которую легла бы политическая ответственность», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя отказ Киева подписывать «формулу Штайнмайера».

«В кулуарах он заявлял, что Будапештский меморандум он уже подписал, еще один подписывать не собирается. Готовности взять на себя политическую ответственность у представителей Киева в Минске не было. Плюс мы знаем о практике последних лет, когда Украина принимала решения имитационного характера. Они выполняли символические акты, за которыми не следовало никаких действий. Многие научены этим горьким опытом, поэтому на переговорах детально обсуждались все процедуры», – сказал Мирошник.

По его словам, в рамках Контактной группы было заявлено, что 11 сентября в нормандском формате на уровне советников глав государств был согласован третий вариант текста на «формулу Штайнмайера», и что представитель Украины Андрей Ермак – внешнеполитический советник Зеленского – это формулу согласовал.

«Соответственно, украинская делегация приехала уже, скорее всего, с поручением согласовать этот вариант. Вчера на встрече с самого утра чувствовалось серьезное напряжение, потому что были предусловия для проведения нормандского саммита, которые Украина должна была выполнить. В их число входила и «формула Штайнмайера», – продолжил собеседник.

«Украина же с самого утра пыталась найти форму, чтобы ее обойти – процедуру официального согласования этой формулы. Были заявления, что «если нормандский формат это согласовал, то зачем это делать нам». Кучма всячески пытался уйти от официальной декларации и поддержки этой формулы, а также от взятия обязательств со стороны Украины – о закреплении особого статуса и закрепления в Конституции проведения выборов», – добавил Мирошник.

По его словам, повлиять на Украину можно, но только оказывая давление, в том числе финансовое.

«Сейчас в вопросе подписания документа по «формуле Штайнмайера» оказывается давление со стороны России в том ключе, чтобы у Киева была политическая воля выполнять ранее достигнутые договоренности. В противном случае, нет смысла проводить такие саммиты, потому что о чем договариваться с тем, кто не выполняет никаких обязательств? И все это серьезный звонок для Германии и Франции, они должны оказывать влияние на решения Украины. Киев не получил никаких санкций за невыполнение Минских договоренностей», – отметил эксперт.

«Потому сейчас самое время включать давление на Украину, в том числе в частности ограничения финансовых потоков. Киев должен прочувствовать ответственность за выполнение принятых ранее решений», – заключил Мирошник.

Ранее СМИ сообщили, что делегация Украины в Минске проигнорировала указания президента Украины Владимира Зеленского. Украинская сторона не стала подписывать «формулу Штайнмайера». Позднее МИД Украины заявил, что Киев не отказывается от документа.

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», сорвав выполнение предыдущих договоренностей.

«Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен Контактной группе для подписания. Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», – заявил Грызлов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в решении «нормандского формата» содержались пункты по политике и безопасности.

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