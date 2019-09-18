Грызлов заявил об угрозе саммиту «нормандской четверки» после действий Киева

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», сорвав выполнение предыдущих договоренностей.

«Главный итог встречи Контактной группы: представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки» и предложен Контактной группе для подписания. Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», – заявил Грызлов, передает ТАСС.

Он напомнил, что в решении «нормандского формата» содержались пункты по политике и безопасности.

«Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит «нормандской четверки», так как условием проведения саммита было наличие успешного результата по этим двум направлениям», – подчеркнул российский полпред.

Он добавил, что предоставление постоянного особого статуса Донбасса зафиксировано в Минских соглашениях.

«То есть Киев встал на путь грубого нарушения Минских договоренностей, вопреки декларации верности им», – констатировал Грызлов.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за две недели не улучшилась, а Контактная группа отметила, что режим прекращения огня все еще нарушается.

ВСУ каждый день нарушают режим прекращения огня, отметил Грызлов.

«Вчерашний обстрел со стороны Вооруженных сил Украины Донецка и Васильевской насосной станции с применением БМП вновь ставит вопрос о способности руководства ВСУ обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня на линии соприкосновения», – сказал полпред.

По его мнению, Киев «стремительно растрачивает возможности», которые возникли после президентских и парламентских выборов.

Ранее СМИ заявили, что украинская сторона отказалась подписать «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что дал согласие на этот документ.