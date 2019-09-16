Как Зеленский меняет позицию Украины по поводу мира в Донбассе

Новая украинская власть определилась со своим видением того, какими методами она будет устанавливать мир на востоке страны. Некоторые идеи действительно напоминают те, о которых Украине давно намекает Россия. Насколько озвученные Киевом планы соответствуют Минским соглашениям и чем они отличаются от того, что думал по этому поводу Порошенко?

За минувшие выходные новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на форуме YES в Киеве, сделал сразу ряд важных заявлений относительно Донбасса. По сути эти заявления – некое кредо команды Зеленского по Донбассу.

Этого кредо ждали на Украине давно, но до сих пор были вынуждены довольствоваться разрозненными тезисами. Между тем разгромный проигрыш командой Петра Порошенко президентских и парламентских выборов – это во многом выражение недовольства со стороны жителей Украины позицией постмайданных элит по Донбассу.

Позиция по Донбассу касалась и касается не только Донбасса. Напротив, это целый перечень сценариев, резко изменивших жизнь всех жителей Украины за минувшие пять с половиной лет. Донбасс – это резкое изменение структуры внешней торговли и падение товарооборота с Россией. Это обвал курса гривны более чем втрое, резкое удорожание коммунальных услуг. И даже проникновение слова «гранатомёт» в заголовки новостей – это тоже Донбасс.

Поэтому от Зеленского и его команды ждали по сути одного: чем его кредо по Донбассу будет отличаться от кредо Порошенко.

Тезисы Пристайко – Волкера

Итак, как же Зеленский сотоварищи предлагают поступить с мятежным регионом?

– В команде Зеленского отказались гарантировать закрепление в конституции Украины особого статуса Донбасса. А главное, Киев не считает это нарушением Минских соглашений: «В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа конституции, в основе которой лежит децентрализация», – сказал глава МИД и предложил Донбассу тот же формат децентрализации, что и всей остальной Украине – территориальные громады (общины). Но общины занимаются в основном вопросами коммунального хозяйства, самоуправления. С другой стороны, даже активные общины не могут влиять на вопросы, связанные со школьной программой. К примеру, менять язык преподавания. Не говоря уже о праве самостоятельно формировать в регионе весь силовой блок (суды, прокуратура, полиция).

Одно это уже опровергает готовность Киева к выполнению так называемой формулы Штайнмайера, о чём некоторые СМИ поспешили заявить в прошлую пятницу. В формуле всё однозначно: проведение выборов в обмен на особый статус в конституции.

– Более того, следующим заявлением министр вообще дал понять, что в Киеве об этой формуле и слышать больше не хотят: «Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Хочу подчеркнуть, что в Минских соглашениях записано, что местные выборы должны проводиться по украинскому законодательству».

– В Киеве отказались не только фиксировать статус Донбасса в конституции. Полной и безоговорочной амнистии также не будет, по крайней мере пока. Забавно, что эту позицию Пристайко аргументировал соответствующим законом, принятым ещё в 2015 году. Иначе говоря, «амнистии не будет, нам Порошенко запретил».

На эту тему

– Сказав решительное «нет» особому статусу Донбасса и амнистии, глава МИД Украины перешёл к конструктиву, заявив, что правительство начнёт готовить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такой закон уже существует, он принимался ещё во времена Порошенко. Однако срок его действия ограничивался пятью годами и в октябре текущего года он истекает, нужен новый.

Уже само желание готовить такой закон говорит о том, что он будет отличаться от прежнего (иначе можно было бы просто продлить срок его действия или вовсе сделать бессрочным). Конечно, остаётся вопрос – отличаться в какую сторону? Хотя вряд ли у Зеленского смогут в этом смысле «перекурвить» Петра Порошенко.

– Пристайко анонсировал и своеобразный «план Б»: «Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали [речь об украинской части Минских соглашений, правда, в украинской же трактовке и самих соглашений, и их выполнения – прим. ВЗГЛЯД]... И если всё терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией».

С одной стороны, говорить о миротворцах в Донбассе для Киева уже не впервой. С другой – от новой команды логично было бы ждать новых идей. Но нет. Здесь глава МИД, по сути, повторяет позицию Волкера более чем годичной давности: «Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к возобновлению украинского контроля над территорией», – написал он в своём Twitter в мае прошлого года.

Впрочем, такое совпадение не должно удивлять, ведь большую часть своих недавних заявлений Пристайко сделал во время совместного брифинга с Куртом Волкером.

Выглядит так, словно Порошенко до сих пор глава государства. Чтобы подсластить эту пилюлю, Волкер заговорил о необходимости вернуть доверие жителей Донбасса, возобновив выплату пособий и пенсий на неконтролируемой территории. Собственно, это то, чего давно требует от Киева Москва.

Пристайко подтвердил обсуждение таких планов, прибавив, что в Киеве раздумывают также над снятием торговой блокады. А также хотят «...упростить жизнь людям... чтобы люди смотрели телевидение и слушали радио».

Много слов ни о чём

Что имеем в остатке? Во-первых, Киев задекларировал готовность продлить режим особенностей действия местного самоуправления на неконтролируемых территориях. Насколько новый закон будет отличаться от закона, принятого при Порошенко, мы сможем судить, только имея на руках оба документа. И то, только после подписи Зеленским (Верховная рада славится тем, что итоговый текст закона может существенно отличаться от того, за что голосовали депутаты). Вероятно, он будет отличаться от порошенковского в лучшую сторону. Ненамного, если судить по остальным тезисам Пристайко.

Во-вторых, соратники Зеленского по крайней мере принялись обсуждать необходимость снова платить пенсии донецким пенсионерам. Во времена Порошенко не делали и этого.

Снятие торговой блокады – тоже неплохой шаг. Правда ещё пару лет назад он был бы более ценен, а теперь цены на продукты по обе стороны линии разграничения практически сравнялись. То есть Киев от этого получит даже больше, чем Донбасс – вернёт часть утраченного рынка.

Что касается радио и телевидения... Мы давно говорим, что у Украины проблема не в каналах, а в контенте. С 2014 года Киеву нечего сказать жителям Донбасса, кроме того, что они – неправильные украинцы.

То есть сегодня кредо Зеленского в отношении к Донбассу сводится к одной фразе: «Мы тут подумаем и, возможно, снова будем платить вам пенсии». Это – самое ценное из прозвучавшего.

Перестановка кроватей

Новый президент Украины демонстрирует желание многое изменить в политике своего предшественника. Но, по возможности, не меняя ничего. Причина такой позиции в том, что поле для манёвра у команды Зеленского чрезвычайно невелико.

С одной стороны, их отношение к Донбассу должно отличаться от позиции Порошенко в лучшую сторону. С другой, оно должно максимально перебивать соответствующие инициативы оппозиции – ведь о пенсиях Донбассу говорит не только Волкер, но и Вадим Новинской. С третьей – менять свою позицию по Донбассу Украина может только в коридоре возможностей, заданном ей Волкером. Как раз поэтому субботние тезисы Пристайко опровергают его же чуть более ранние заявления о готовности пойти на выполнение «формулы Штайнмайера».

Ну и, конечно же, кредо Зеленского – это ещё и ответ на инициативы РФ в отношении упрощения получения российского гражданства жителями Донбасса. Чем-то ответить было надо, но сформулировать ответ не могли, поскольку и в США его вот только теперь подготовили:

– Сёма, иди домой!

– Мама, мне холодно?

– Нет, Сёма, ты хочешь кушать.

Впрочем, временно задвинутой в угол команде и этого хватило. К примеру, экс-глава МИД Павел Климкин договорился до определения «Россия хочет втюхать нам Донбасс».

Итак, ждавшие кредо Зеленского ждали напрасно. Тезисы, изложенные в субботу главой МИД Украины, снова написаны под диктовку спецпредставителя США. И даже смягчают позицию Украина там, где ей указывают её смягчать. Неудивительно, что в ДНР и ЛНР назвали новую позицию «намеренным саботажем мирного урегулирования». То есть теми же словами, которыми было принято реагировать и на позицию Порошенко.