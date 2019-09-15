ДНР сочла заявления Киева по статусу Донбасса саботажем минских соглашений

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что своими заявлениями о нежелании предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции Украины Киев саботирует минские соглашения.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны – это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», – передает ее слова РИА «Новости».

Никонорова напомнила, что в Комплексе мер четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования участников событий в Донбассе. Также там прописано обязательство предоставления Донбассу особого статуса и закрепления этого положения в Конституции Украины.

«Главное для полноценного восприятия – максимально внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ и все фразы в нем прочитать до конца, в особенности те из них, где четко прописано, с учетом каких особенностей и каких территорий должна пройти конституционная реформа по децентрализации страны. Еще раз обращаем особое внимание представителей Украины на то, что говорить о намерении выполнять минские договоренности недостаточно – их нужно осуществлять на практике», – добавила она.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти не будут предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе.