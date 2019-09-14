Киев отказал ополченцам в полной амнистии

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Арктика отпугивает туристов дикими ценами

Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в годФото: РИА Новости
Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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Путь «из варяг в греки» раскрывает суть украинской власти

Алексей Гончарук начинает свое премьерство с обсуждения несбыточных проектовФото: Сергей Долженко/EPA/ТАСС
Новый украинский премьер Алексей Гончарук решил соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Идея строительства канала по территории Украины, Польши и Белоруссии протяженностью более 2 тыс. километров существует давно. Евросоюз даже планировал вложить в проект миллиарды евро, но до реальных работ так и не дошло. Есть ли у проекта будущее и зачем новая украинская власть захотела свой путь «из варяг в греки»? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
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              Киев отказал ополченцам в полной амнистии

              14 сентября 2019, 18:32

              Текст: Ольга Никитина

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              Украинские власти не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

              «В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», – приводит его слова ТАСС.

              Пристайко также заявил, что Украина не будет вносить изменения в конституцию страны касательно предоставления особого статуса Донбассу. Он заявил, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации. При этом украинский министр напомнил, что Минские соглашения подразумевают реформу украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация.

              «Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития – это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов», – заявил он.

              Пристайко ранее сообщал, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией. После этого полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что на данный момент есть все условия для разрешения конфликта на Украине на основе Минских соглашений.

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