Киев отказал ополченцам в полной амнистии

Украинские власти не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», – приводит его слова ТАСС.

Пристайко также заявил, что Украина не будет вносить изменения в конституцию страны касательно предоставления особого статуса Донбассу. Он заявил, что этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации. При этом украинский министр напомнил, что Минские соглашения подразумевают реформу украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация.

«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития – это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов», – заявил он.

Пристайко ранее сообщал, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией. После этого полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что на данный момент есть все условия для разрешения конфликта на Украине на основе Минских соглашений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД