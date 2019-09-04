Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.

«Состоялась первая встреча Контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей», – рассказал Грызлов после очередной встречи в Минске, передает ТАСС.

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявлял, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.