Глава МИД Украины высказал позицию о выполнении ключевых пунктов Минска-2

Вадим Пристайко, утвержденный Верховной радой на пост главы МИД Украины, заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией.

«Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас не так важно, как это будет достигнуто – за счет миротворческой миссии или выполнения минских соглашений.

«Важно другое – мы имеем на это полгода», – сказал он.

Пристайко добавил, что курс Украины в ЕС и НАТО остается неизменным, передает РИА «Новости».

«Тут все довольно понятно – есть домашняя работа, которую нужно выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, точнее, одного принятого решения», – заявил он.

В четверг вечером его утвердили в должности главы МИД Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду предложения по кандидатам в министры обороны и министры иностранных дел. На пост главы минобороны был предложен Андрей Загороднюк, на пост главы МИД – Вадим Пристайко.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который стал спикером Рады, в июле заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии ополченцев в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что от Москвы нельзя требовать выполнения части Минских соглашений, которые зависят от Киева. Речь идет о предоставлении Донецкой и Луганской областям особого статуса, амнистии для ополченцев. Эти пункты, как и проведение выборов, были ключевыми в минских соглашениях, однако их отказывалась исполнять предыдущая администрация Украины, утверждая, что перед этим должен быть восстановлен контроль над границей с Россией. На самом же деле это может произойти только после выборов в Донбассе и амнистии.