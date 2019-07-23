Лидер «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев Донбасса

Глава партии президента Украины «Слуга народа», которая является лидером на выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии ополченцев в Донбассе.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом», – цитирует Разумкова УНН.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что от Москвы нельзя требовать выполнения той части Минских соглашений, которые зависят от Киева. Речь идет, в частности, о предоставлении Донецкой и Луганской областям особого статуса и амнистии для ополченцев – эти пункты отказывалась исполнять предыдущая администрация Украины, об отказе от их выполнения заявлял и Владимир Зеленский.

Также накануне украинская оппозиция потребовала обсудить конфликт в Донбассе на первом заседании Рады.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

По последним данным, партия Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство с 43,13% голосов, на втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), на третьем месте партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,18%.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности к «должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

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