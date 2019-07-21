Зеленский предложил «Голосу» подумать о коалиции в новой Раде

Партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем. Это была наша инициатива. Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», – передает ТАСС слова Зеленского.

Сразу после оглашения результатов экзитполов Зеленский выступил с заявлением, в котором назвал победу на выборах в Раду партии «Слуга народа» большим доверием к политической силе и большой ответственностью.

«Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды», – сказал он.

Данные экзитполов свидетельствуют, что в Раду проходят пять партий. «Слуга народа» набирает более 40% голосов.