Обнародованы данные экзитполов на выборах в Раду

На внеочередных выборах в Верховную раду больше всего голосов набрала партия «Слуга народа», свидетельствуют данные экзитполов.

Опросы проголосовавших избирателей показали, что партия «Слуга народа» набрала 42,7%, передает телеканал «112 Украина» данные своего экзитпола. За «Оппозиционную платформу – За жизнь» Виктора Медведчука проголосовали 12,9% избирателей.

Меньшей популярностью пользуется «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,8%), а также «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,5%), «Голос» Святослава Вакарчука (6,5%).

По данным этого экзитпола, другие партии в Раду не проходят. Опрошено около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках, стандартная погрешность 2,4%.

По данным Национального экзитпола (опрошено 13 тыс. человек на 300 участках), партия «Слуга народа» набрала 43,9% голосов, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,5%, «Европейская солидарность» – 8,9%, «Батькивщина» – 7,6%, «Голос» – 6,3%.

По данным экзитпола Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», совместно с Комитетом избирателей Украины опросившем около 14 тыс. избирателей на 360 избирательных участках, за «Слугу народа» проголосовали 44,7% избирателей, за «Оппозиционнаю платформу – За жизнь» – 12,2%, за «Европейскую солидарность» – 8,5%, за «Батькивщину» – 7,6%, за «Голос» – 5,9%.

Данные экзитпола Всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», опросившей 277,9 тыс. избирателей на 9015 участках, в Раду проходят партии: «Слуга народа» (46,66%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (16,31%), «Европейская солидарность» (7,82%), «Батькивщина» (6,91%). А «Голос» набирает всего 4,35% голосов и не проходит в парламент.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила около 1,8 тыс. сообщений о нарушениях, возбуждено 44 уголовных дела. Явку назвали самой низкой с 2012 года. Оппозиция заявляла о нарушениях.