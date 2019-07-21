Явку на выборах в Раду назвали самой низкой с 2012 года

Активность избирателей на внеочередных выборах в Раду стала самой низкой с 2012 года, посчитали в гражданской сети «Опора».

«В 2012 году явка избирателей на 12.00 составила 24%, в 2014-м – 20,6%, а в 2019 году – 20%», – цитирует экспертов ТАСС.

На выборах, проходящих в это воскресенье, активнее всего голосуют жители восточных регионов по сравнению с парламентскими выборами в октябре 2014 года.

Так, по данным на 16.00 в Луганской области явка составила 38%, в Донецкой – 35%, тогда как в прошлый раз на 16.00 она была 28% и 25% соответственно.

Активнее участвуют в выборах жители Одессы: в 2014 году явка была близка к минимальной – 29%, а сейчас – 33%.

При это на западе Украины явка заметно снизилась. Например, в 2014 году во Львовской области к 16.00 на участки пришли 49%, а сейчас – 34%. В Ивано-Франковской – 48% против 31% сейчас, в Тернопольской – 47% против 35%, в Ровенской – 46% против 34%.

Спал энтузиазм и в Киевской области. В 2014 году к 16.00 проголосовали 45% избирателей, сейчас – 38%.

Ранее в воскресенье Комитет избирателей Украины сообщал, что на одном из избирательных участков во Львове 94-летняя пенсионерка, которая должна была голосовать из дома, явилась на участок, порвала свой бюллетень и попыталась его съесть.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.