Пенсионерка из Львова попыталась съесть бюллетень

На одном из избирательных участков во Львове произошел скандальный инцидент с участием 94-летней пенсионерки. Женщина, которая должна была голосовать из дома, явилась на участок, порвала свой бюллетень и попыталась его съесть, пишут украинские СМИ со ссылкой на местное отделение Комитета избирателей Украины.

Сначала избирательница устроила скандал, требуя исполнить свой гражданский долг именно на участке. Женщина заполнила документ и попыталась бросить не в переносную, а в стационарную урну, чего делать нельзя, пишет «Украина.ру».

Сообщается, что скандал с 94-летней пенсионеркой продлился почти четыре часа. В итоге возмущенная женщина порвала бюллетень и попыталась его съесть.

В итоге бюллетень попал в статистику испорченных.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Явка по состоянию на 16.00 составила 34,71%. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.