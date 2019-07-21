На Украине начались выборы в Верховную раду

Голосование по избранию депутатов украинского парламента началось в воскресенье в 08.00 (время совпадает с мск). Избирательные участки открылись в 199 округах. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу.

По такой системе на Украине избирают парламент последний раз, поскольку новый избирательные кодекс определяет, что следующие выборы в Раду пройдут по открытым партийным спискам, передает ТАСС.

На досрочных выборах Рады девятого созыва за право быть избранным по одномандатным (мажоритарным) округам борются 3220 кандидатов: 1404 человек представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидата от 22 политических партий.

В списках избирателей зарегистрированы 34 млн граждан Украины. Однако, как и во время президентских выборов весной 2019 года, в голосовании не смогут принять участие около 3 млн жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также примерно столько же украинцев, живущих в России, так как избирательные участки при дипмиссиях Украины закрыты.

По данным ЦИК Украины, за выборами будут наблюдать 1602 официальных представителя от международных организаций и 117 – от иностранных государств. Как и на президентских выборах весной этого года, среди наблюдателей нет ни одного представителя России.

В субботу на Украине прошел «день тишины» – перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД