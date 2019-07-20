«День тишины» наступил на Украине перед выборами

В субботу на Украине наступил «день тишины» – перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация, сообщают информационные агентства.

Выборы проходят по смешанной системе, проходной барьер в Верховную раду для партий – 5%. Участвуют 22 партии, передает РИА «Новости».

Соцопросы предсказывают, что в парламент пройдут президентская партия «Слуга народа», партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина».