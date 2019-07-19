В офисе Зеленского сказали, с кем хотели бы создать коалицию

Партия «Слуга народа» намерена создать коалицию в Раде с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

«Мы надеемся, что он (Вакарчук) попадет в Раду. Мы всегда хотели, и даже это было видно по заявлениям Вовы (Зеленского) в (ходе) предвыборной кампании», – сказал Шефир в интервью изданию «Левый берег».

Также он отметил, что «Слуга народа» может заключить договоренность о коалиции с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина», однако с партией «Европейская солидарность» экс-президента страны Петра Порошенко однозначно нет.

«С Порошенко – нет, с Тимошенко – вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего... Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы», – добавил помощник Зеленского.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Последний опрос показал, что партия «Слуга народа» все еще остается лидером в списке, за нее планируют отдать голоса 41,5 % среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании и уже определились с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,5%, за партию «Голос» Святослава Вакарчука – 8,8%

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