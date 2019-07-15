Рейтинг «Слуги народа» снизился накануне выборов

В преддверии внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, рейтинги партий «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» упали, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Партия «Слуга народа» все еще остается лидером в списке, за нее планируют отдать голоса 31,8 % среди всех респондентов и 41,5 % среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании и уже определились с выбором, передает ТАСС.

За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за партию «Голос» Святослава Вакарчука – 7% и 8,8%.

В свою очередь, за партию «Европейская солидарность» планируют отдать голоса – 6,1% и 8,3%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко – соответственно 6,1% и 7%.

Кроме того, с учетом статистической погрешности на грани прохождения в Раду находятся партии «Сила и честь», за которую готовы проголосовать 3,7% из числа всех опрошенных и 4,6% из определившихся с выбором, «Оппозиционный блок» с поддержкой 3% и 3,8% соответственно.

В опросе Центра Разумкова приняли участие 2018 респондентов по всей Украине. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Последний опрос показал, что 48,5% респондентов отдали бы голос за партию «Слуга народа», 14,1% за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».