Спрогнозирован провал партии Вакарчука на выборах в Раду

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал опрос, из результатов которого следует, что партия «Голос» украинского певца и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука может не преодолеть минимальный 5% барьер, чтобы попасть в новый состав Верховной рады.

«Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели наиболее близкие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которых сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий», – говорится в сообщении на сайте института.

Сообщается также, что 48,5% респондентов отдали бы голос за партию «Слуга народа», 14,1% за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», 9,2% за партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко, еще 6,2% за партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Согласно данным опроса на данный момент в Раду не проходят партия «Голос» и партия «Сила и честь».

Опрос показал, что пока условно не проходят в Раду партия «Голос» певца Святослава Вакарчука (уровень поддержки 4,4%), а также партия «Сила и честь» (4,1%) экс- главы СБУ Игоря Смешко. Однако в КМИС считают, что эти партии все же сохраняют шансы на представительство в новом составе парламента Украины.



КМИС сообщил также, что почти 70% жителей Украины положительно воспринимают президента Владимира Зеленского как политика, столько же негативно относятся к бывшему главе государства Петру Порошенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международными

По данным социологов, 67,8% жителей Украины позитивно оценивают Зеленского как политика, 17% относятся к нему нейтрально, 8% - негативно. Еще 7,1% не смогли определиться с ответом.



В таблице также указано, что 70,9% жителей Украины отметили, что они негативно оценивают политическую деятельность Порошенко.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.



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