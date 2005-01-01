Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны (фото: Valentyn Ogirenko/Reuters)

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Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны Подробности...



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