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В Лондоне оценили сроки восстановления взорванного «Северного потока»
Суд Лондона: Восстановление «Северного потока» займет около трех лет
Восстановление поврежденного в результате диверсии газопровода «Северный поток» может занять три года, следует из материалов Высокого суда Лондона.
В материалах Высокого суда Лондона, где рассматривается спор оператора Nord Stream AG со страховщиками Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance, сообщается, что восстановление поврежденного в результате диверсии газопровода «Северный поток» может занять около трех лет при наличии финансирования и отсутствии задержек, передает РБК.
Эксперты по инженерным вопросам, привлеченные обеими сторонами, подготовили совместный меморандум. В документе отражены как согласованные выводы, так и вопросы, вызывающие разногласия. Для проведения ремонтных работ понадобится закупить новые трубы на десятки миллионов евро, а также, возможно, привлечь российские трубоукладочные суда.
Судебный процесс связан с ущербом от взрывов на газопроводе в экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Nord Stream требует страхового возмещения на сумму свыше 570 млн евро. Оператор добился приобщения к делу материалов уголовного расследования из Германии.
В апреле Высокий суд Лондона приступил к разбирательству по делу о подрывах газопроводов.
Ранее компания Nord Stream AG увеличила сумму иска к страховщикам до 574 миллионов евро.
Страховые компании Lloyd»s of London и Arch Insurance отказались от выплаты компенсаций из-за военных рисков.