На Украине возбудили 10 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях во время внеочередных выборов в Верховную раду Украины, сообщил глава координационного штаба министерства внутренних дел страны Иван Стойко.

Стойко уточнил, что по состоянию на 13.00 (время совпадает с мск) полицией получено 838 сообщений о нарушениях. Причем большинство сообщений поступило в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

«Составлено уже шесть административных протоколов… внесено в Единый реестр досудебных расследований 10 заявлений (возбуждены 10 уголовных дел – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина – в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

В голосовании уже приняла участие лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она обратилась к избирателям с призывом не повторять ошибок прошлого и осознать, что у Украины «нет лишних лет» на политические и экономические эксперименты.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду рассказал, кого бы хотел видеть в качестве премьер-министра страны.