Зеленский сказал, кого хочет видеть премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду рассказал, кого бы хотел видеть в качестве премьер-министра страны.

Зеленский считает, что премьером должен быть экономист, а не политик. «Что касается кандидатуры премьер-министра, я вам честно скажу, это может некоторым не понравиться. Я считаю, что этот человек должен быть профессиональным экономистом», – приводит его слова ТАСС.

Президент Украины добавил, что премьер страны должен быть «независимым человеком».

«Честно, скажу провожу консультации [по кандидатуре премьера]», – добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что в новой коалиции в Верховной раде он видит «новые лица». «Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», – подчеркнул он, выразив надежду на «честный и справедливый результат голосования».

Кроме того, подчеркнул Зеленский, одним из первых законопроектов, которые будут предложены на рассмотрение нового парламента, станет закон о лишении депутатского иммунитета. «Наконец, мы должны снять неприкосновенность», – добавил он.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. В голосовании уже приняла участие лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она обратилась к избирателям с призывом не повторять ошибок прошлого и осознать, что у Украины «нет лишних лет» на политические и экономические эксперименты.