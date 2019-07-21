Тимошенко призвала покончить с политическими экспериментами на Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, проголосовав на внеочередных выборах в Верховную раду, обратилась к избирателям с призывом не повторять ошибок прошлого и осознать, что у Украины «нет лишних лет» на политические и экономические эксперименты.

«Нет лишнего времени на эксперименты, нам реально нужно после выборов начинать действовать», – приводит ее слова ТАСС.

«Как вы все хорошо знаете историю Украины, нация, к сожалению, ошибалась, выбирая лидеров клановой системы или их марионеток. Мы столько ошибались, что сейчас времени на ошибки нет», – подчеркнула она.

Политик призвала голосовать «с чувством, что у Украины нет лишних лет».

Тимошенко подчеркнула, что ее партия готова «браться за работу немедленно» и имеет стратегию развития страны.

По данным последних социологических опросов, у «Батькивщины» есть хорошие шансы попасть в Раду. За партию бывшего премьер-министра Украины готовы отдать голоса около 7% избирателей.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы.

Между тем появились данные о первых нарушениях. Так, в Бахмуте Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами голосования.