В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов

В Бахмуте Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами голосования, сообщил пресс-секретарь национальной полиции Украины Ярослав Тракало. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Задолго до начала голосования на одном из участковых избирательных комиссий Донецкой области народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись», – написал Тракало на своей странице в Facebook.

В школе городе Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования, сообщил он, добавив, что им оставалось только вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии.

Члены комиссии, чтобы сокрыть следы преступления, залили подписанные протоколы чернилами.

Возбуждено уголовное дело по статье «фальсификация избирательных документов, итогов голосования». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы.