ЦИК Украины опубликовал обновленные данные о явке на выборах в Раду

Явка на внеочередных выборах в Раду по состоянию на 16.00 составила 34,71%, сообщает ЦИК Украины.

Данные о явке собраны с четырех из 199 избирательных участков, передает ТАСС.

Напомним, по состоянию на 12.00 явка на основании 181 территориального избирательного округа, составила в среднем 19,18%.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.