ЦИК Украины обнародовал данные о явке на выборах в Раду

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12.00 по данным 181 территориального избирательного округа составляет в среднем 19,18%.

Данные о явке появились на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Украины, передает «Корреспондент».

Пока самая высокая явка замечена в Луганской области – 25,45%. В Кировоградской – 23,61%, в Полтавской – 23,25%, в Запорожской – 22,83%, в Черниговской – 22,57%, в Днепропетровской – 22,38%, в Черкасской – 22,36%, в Харьковской – 21,74%, в Херсонской – 21,72%, в Донецкой – 21,62%,

Самая низкая – в Черновицкой области – 12,21%, в Закарпатской – 12,32%, в Ивано-Франковской – 13,07%, в Волынской – 15,77%, в Тернопольской – 15,25%, в Ровненской – 16,19%, во Львовской – 16,19%, в Киеве – 16,63%.

В Николаевской области явка составила 20,72%, в Хмельницкой – 20,48%, в Сумской – 20,46%, в Киевской – 19,46%, в Житомирской – 19,40%, в Винницкой – 18,68%, в Одесской – 18,43%.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Польше наблюдается очень низкая активность избирателей на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.